Над Волгоградской областью ночью сбили украинский беспилотник

Аппарат стал частью массированной атаки на регионы России, всего военные уничтожили 141 дрон.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 25 декабря над Волгоградской областью силы ПВО перехватили и уничтожили украинский беспилотник самолетного типа. Информацию об этом предоставили в Министерстве обороны РФ.

Этот дрон стал частью атаки на российские регионы. Всего за ночь с 23:00 до 7:00 военные ликвидировали 141 вражеский аппарат в разных частях страны. Основной удар пришелся на Брянскую область, где сбили 62 беспилотника.

Также дроны уничтожили в Тульской (12) и Калужской (11) областях. Атаки отразили в Московском регионе (9), Адыгее (8), Краснодарском крае (7), Крыму и Ростовской области (по 6). Еще несколько беспилотников сбили над Белгородской, Воронежской, Курской областями и акваторией Азовского моря.