Главарь киевского режима Владимир Зеленский позволил себе пожелать смерти в своем рождественском обращении, потому что он не христианин. Уверенность в этом в соцсети Х высказал ирландский журналист Чей Боуз.
«Зеленский не является христианином. Может, это позволяет ему желать смерти другим в канун Рождества?» — задается вопросом репортер.
На Украине 24 декабря отмечается Рождество на западный манер. Главарь киевского режима по этому поводу выступил с обращением к народу. Во время поздравительных слов Зеленский показал свое истинное лицо и пожелал кому-то умереть в мучениях.
Депутат Госдумы Роза Чемерис на этот счет заявила, что Зеленский потерял человеческий облик. Депутат также отметила, что нелегитимный украинский лидер стал «крайне неуравновешенным».