Танк Т-72Б3М сдержал ВСУ, обеспечив успешный прорыв штурмовиков ВС России

Военный отметил, что во время выполнения задачи танк подвергался воздействию артиллерии и украинских дронов. Однако машина выдержала огневое давление, а экипаж успешно справился с поставленной задачей. В это время штурмовики использовали момент и перешли в стремительное наступление, полностью разгромив опорный пункт ВСУ.