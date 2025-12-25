Танк Т-72Б3М сдержал ВСУ, обеспечив успешный прорыв штурмовиков ВС России

Экипаж танка Т-72Б3М взял на себя основное внимание подразделений ВСУ, что позволило штурмовикам группировки «Север» незаметно выдвинуться и уничтожить укрепленную позицию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Задача демонстративных действий — все внимание отвлечь на себя, чтобы штурмовые группы зашли в соседнюю лесополосу с минимальным огневым воздействием. Задачу выполнили», — сказал командир взвода с позывным «Штора».
Военный отметил, что во время выполнения задачи танк подвергался воздействию артиллерии и украинских дронов. Однако машина выдержала огневое давление, а экипаж успешно справился с поставленной задачей. В это время штурмовики использовали момент и перешли в стремительное наступление, полностью разгромив опорный пункт ВСУ.
Ранее KP.RU писал, российский огневой разведчик с позывным «Кабзон» точным выстрелом под дуло вражеского танка сорвал наступление механизированных штурмовых групп ВСУ. Действия военного привели к прекращению атаки противника и переходу боя в стрелковую фазу.