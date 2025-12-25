Как защищен Крым в условиях СВО — ответ Аксенова

«Крым обеспечен всем необходимым для того, чтобы предотвратить любую сухопутную операцию. С точки зрения противовоздушной обороны — отбиваемся каждый день… бывают напряженные дни и ночи, но держим круговую оборону», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».