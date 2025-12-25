Как защищен Крым в условиях СВО — ответ Аксенова

«Крым обеспечен всем необходимым для того, чтобы предотвратить любую сухопутную операцию. С точки зрения противовоздушной обороны — отбиваемся каждый день… бывают напряженные дни и ночи, но держим круговую оборону», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».
Он отметил эффективную работу военных, правоохранительной системы, а также добровольческих формирований «Барс-Крым». В частности, противодиверсионную работу, в рамках которой выявляются группы, которые забрасываются на полуостров.
«То, что мы предпринимаем на месте, и те решения, которые принимает федеральный центр, позволяют крымчанам чувствовать себя спокойно», — заявил глава региона.