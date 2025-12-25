Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 235 военнослужащих, танк и пять боевых бронированных машин в зоне работы группировки «Восток», сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожено два склада материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в МО РФ.

«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Придорожное и Терноватое Запорожской области», — уточнили в Минобороны.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше