Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за сутки

«ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США. Уничтожено два склада материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвижение в глубину обороны противника, добавили в МО РФ.
«Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Придорожное и Терноватое Запорожской области», — уточнили в Минобороны.