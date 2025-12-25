Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 265 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь, Нововасилевка, Павловка и Писаревка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое, Рыбалкино и Старица Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«ВСУ потеряли до 265 военнослужащих, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей. Уничтожены две радиолокационные станции RADA израильского производства и три склада материальных средств», — отмечает МО РФ.