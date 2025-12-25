Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады нацгвардии, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Кондратовка, Новая Сечь, Нововасилевка, Павловка и Писаревка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Избицкое, Рыбалкино и Старица Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.