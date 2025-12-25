Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

«(Группировкой войск “Днепр” — ред.) уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.