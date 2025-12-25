Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за сутки

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов Запорожской и Херсонской областей, уничтожены свыше 65 украинских военных, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«(Группировкой войск “Днепр” — ред.) уничтожены свыше 65 украинских военнослужащих, 20 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад боеприпасов и три склада материальных средств», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Военные РФ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Григоровка, Новояковлевка, Степногорск Запорожской области и Токаревка Херсонской области, добавили в МО РФ.