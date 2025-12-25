Ричмонд
Российские военные поразили аэродромную и портовую инфраструктуру ВСУ

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские войска нанесли поражение объектам аэродромной и портовой инфраструктуры Украины, а также цехам производства ударных беспилотников и объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение аэродромной и портовой инфраструктуре, местам производства ударных беспилотных летательных аппаратов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах», — говорится в сообщении.