Войска «Запада» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Богуславка, Грушевка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Новосергеевка и Подолы в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 27 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено три склада боеприпасов», — добавили в Минобороны РФ.