Войска «Запада» улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Благодатовка, Богуславка, Грушевка, Купянск-Узловой, Нечволодовка, Новосергеевка и Подолы в Харьковской области, а также Дробышево в Донецкой Народной Республике.