«Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке населенного пункта Гришино Донецкой Народной Республики, пытавшихся вернуть утраченные позиции. Подразделениями группировки войск “Центр” продолжается уничтожение окруженного противника в городе Димитров Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» пресекли попытку прорыва ВСУ из Гришино в Димитров ДНР, где продолжается уничтожение окруженных частей противника, сообщило в четверг Минобороны РФ.