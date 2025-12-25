Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА увеличилась до 4 тысяч кв. метров. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Напомним, в порту Темрюка охватил огнем два резервуара с нефтепродуктами. Утром 25 декабря к месту происшествия для помощи в ликвидации возгорания прибыл пожарный поезд. В тушении задействовали 99 человек и 26 единиц техники.
«Пострадавших нет. Попадания нефтепродуктов в акваторию Темрюкского залива не допущено», — сообщили в региональном оперативном штабе.
