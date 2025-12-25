В Нижнем Новгороде введут выплату 100 тысяч на похороны погибших участников СВО

Размер выплаты составит 100 тысяч рублей на одного погибшего. Эти деньги может получить кто-то из близких родственников или законных представителей, которые взяли на себя расходы по погребению. Важное условие: заявитель должен быть зарегистрирован в Нижнем Новгороде.