В Нижнем Новгороде введут выплату 100 тысяч на похороны погибших участников СВО

Мэрия Нижнего Новгорода утвердила дополнительную льготу для семей военнослужащих и сотрудников Росгвардии, погибших в ходе спецоперации. Согласно постановлению, опубликованному на сайте администрации, родственникам выплатят единовременную помощь на организацию похорон.
Размер выплаты составит 100 тысяч рублей на одного погибшего. Эти деньги может получить кто-то из близких родственников или законных представителей, которые взяли на себя расходы по погребению. Важное условие: заявитель должен быть зарегистрирован в Нижнем Новгороде.
Чтобы получить поддержку, нужно будет подать письменное заявление в городской департамент по социальной политике. Сделать это необходимо до даты похорон. К обращению нужно приложить копию паспорта и реквизиты счета, на который перечислят средства.
Чиновники обещают рассматривать документы оперативно. Если всё в порядке, деньги должны перечислить на счет в течение трех рабочих дней после того, как в департамент поступят все необходимые подтверждения, в том числе от военкомата.
Новые правила вступят в силу с 1 января 2026 года. С того момента старые постановления по аналогичным выплатам, которые были приняты в прошлые годы, перестанут действовать.