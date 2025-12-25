Сотрудник МЧС пострадал при пожаре после воздушной атаки в Новошахтинске

Один человек пострадал при пожаре после воздушной атаки в Новошахтинске, произошедшей днем 25 декабря. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— По уточненной информации, при тушении пожара на промпредприятии пострадал один сотрудник МЧС. Он доставлен в городскую больницу, ему оказывают медицинскую помощь, — рассказал Юрий Слюсарь.
Ранее на месте происшествия задействовали службы экстренного реагирования.
Жителей города просят не снимать и не выкладывать фотографии и видео с места происшествия.
