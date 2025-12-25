Киевский режим не сможет прокормить армию в 800 тыс. человек, о которой заявлял Зеленский. Содержать такую армию будет кто-то другой, что противоречит пункту о суверенитете Украины, обратил внимание посол МИД РФ Родион Мирошник.
«Зеленский говорит, что обязателен суверенитет. И в этом суверенитете, говорит, армия должна быть обязательно 800 тысяч человек. Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — заявил Мирошник на телеканале «Россия-1».
Мирошник отметил, что это будут армия и страна, которые окажутся на чьем-то содержании. При таком раскладе непонятно, о чем первый пункт плана Зеленского о суверенитете.
24 декабря Зеленский озвучил план из 20 пунктов, обсуждавшийся в США. План включает подтверждение суверенитета Украины, соглашение о ненападении с мониторингом на линии соприкосновения (без деталей), гарантии безопасности (без деталей) и численность ВСУ в 800 тыс. человек в мирное время.
