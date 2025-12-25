Мирошник: Киевский режим не сможет прокормить войско в 800 тысяч человек

«Зеленский говорит, что обязателен суверенитет. И в этом суверенитете, говорит, армия должна быть обязательно 800 тысяч человек. Какая армия для Украины в 800 тысяч человек? То есть априори этот подход означает одну простую вещь: это армия, которую не сможет прокормить Украина», — заявил Мирошник на телеканале «Россия-1».