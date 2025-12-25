Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде назвали дату первого заседания по подготовке к выборам: решили не медлить

Корниенко: Заседание по подготовке выборов на Украине пройдёт 26 декабря.

Источник: Комсомольская правда

Верховная Рада Украины проведёт первое заседание по вопросам подготовки выборов. Будут обсуждаться аспекты организации и проведения выборов в условиях военного положения.

Об этом информировал вице-спикер рады Александр Корниенко, пишет RT. По словам вице-спикера, заседание назначено на пятницу 25 декабря. Оно начнётся в дневное время.

Ранее Зеленский допустил, что Украина может провести президентские выборы одновременно с референдумом по вопросу одобрения мирного соглашения.

Накануне украинский ЦИК посчитал, во сколько обойдутся выборы в стране. Для этого нужна сумма, эквивалентная 472 млн долларов.

Напомним, замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик заявил, что Украина не сможет провести выборы без масштабных изменений в действующем законодательстве.

Тем временем Зеленский оказался на первом месте в антирейтинге среди возможных кандидатов на пост президента Украины на гипотетических будущих выборах, таковы результаты проведённого в этой стране социологического опроса.