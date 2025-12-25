В Раде назвали дату первого заседания по подготовке к выборам: решили не медлить

Верховная Рада Украины проведёт первое заседание по вопросам подготовки выборов. Будут обсуждаться аспекты организации и проведения выборов в условиях военного положения.
Об этом информировал вице-спикер рады Александр Корниенко, пишет RT. По словам вице-спикера, заседание назначено на пятницу 25 декабря. Оно начнётся в дневное время.
Ранее Зеленский допустил, что Украина может провести президентские выборы одновременно с референдумом по вопросу одобрения мирного соглашения.
Накануне украинский ЦИК посчитал, во сколько обойдутся выборы в стране. Для этого нужна сумма, эквивалентная 472 млн долларов.
Напомним, замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Сергей Дубовик заявил, что Украина не сможет провести выборы без масштабных изменений в действующем законодательстве.
Тем временем Зеленский оказался на первом месте в антирейтинге среди возможных кандидатов на пост президента Украины на гипотетических будущих выборах, таковы результаты проведённого в этой стране социологического опроса.