В офисе Зеленского перечислили страны, готовые отправить миротворцев на Украину

Подоляк: Британия, Франция, ФРГ и Турция готовы направить миротворцев на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Великобритания, Франция, Германия и Турция заявили о готовности направить свои миротворческие силы на территорию Украины после завершения вооружённого конфликта. Об этом сообщил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Новини.Live».

Он заявляет, что Украина рассчитывает на поддержку международных партнёров, которые, по его словам, также заинтересованы в этом.

«Возникает вопрос, кто будет финансировать все? Кто будет присутствовать для того, чтобы интегрировать все в единую систему и кто будет модерировать процессы сдерживания России?» — сказал Подоляк.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что появление европейских миротворческих сил на Украине будет расцениваться Москвой как законная военная цель для российских военнослужащих.

Тогда же дипломат обозначил, что сейчас ЕС и киевский главарь Владимир Зеленский не пытаются достичь мира на Украине. Наоборот, они всячески пытаются препятствовать процессу урегулирования конфликта.

