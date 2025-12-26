Жители Украины продолжают разговаривать дома на русском языке, таких людей в стране около половины. Это показали результаты опроса, проведённого украинским центром социальных и маркетинговых исследований Socis.
Только на русском языке разговаривают в семейном кругу 11,3% опрошенных, используют как русский, так и украинский языки 34,7% респондентов. При этом 53,6% участников исследования заявили, что якобы разговаривают исключительно на украинском в любых ситуациях.
Уточняется, что все респонденты старше 18 лет, опрос проводился на подконтрольной Киеву территории.
Ранее сообщалось, что 82% школьников Киева общаются на русском, несмотря на запрет.
Накануне бывший премьер Украины Николай Азаров раскритиковал «мирный план» Зеленского за то, что в документе ничего не сказано ни о правах русскоязычной общины, ни о русском языке.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что правительство России негативно оценивает насильственную дерусификацию Киева, которая нарушает права русскоязычных на Украине. Она также подчеркнула, что данная политика все чаще дает сбои и приводит к обратному результату.