Руководители бригады ВСУ побросали оборудование и сбежали из своего штаба

Он опубликовал видео, снятое бойцами российской группировки войск «Восток». На записи видно, как военнослужащие осматривают здание и изучают оборудование, оставленное украинской стороной при отступлении. Среди находок оказались ноутбуки операторов FPV-дронов, средства связи, оперативные карты. Кроме того, в одном из кабинетов они обнаружили флаг батальона, который висел у командира подразделения.