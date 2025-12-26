Российские военнослужащие взяли под контроль штаб батальона 106 й бригады Вооружённых сил Украины в Гуляйполе. Подробности сообщил украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко в своём Telegram канале.
Он опубликовал видео, снятое бойцами российской группировки войск «Восток». На записи видно, как военнослужащие осматривают здание и изучают оборудование, оставленное украинской стороной при отступлении. Среди находок оказались ноутбуки операторов FPV-дронов, средства связи, оперативные карты. Кроме того, в одном из кабинетов они обнаружили флаг батальона, который висел у командира подразделения.
«Такое событие — еще один громкий симптом системного кризиса в ВСУ», — заявил Стерненко.
Накануне десять тысяч боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали с поля боя в Сумской области на фоне наступления армии ВС РФ. Также известно, что многие командиры украинской армии уже не верят в победу Киева, несмотря на помощь Запада.