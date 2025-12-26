Целая бригада дезертиров: Солдаты ВСУ всё чаще бегут с позиций

Также сообщалось, что с февраля 2022 года в Вооруженных силах Украины было возбуждено 311 327 уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. Большинство случаев — около 255 тысяч — расследуются по статье о самовольном оставлении части, которая в некоторых случаях позволяет избежать уголовной ответственности и вернуться в армию. По статье о дезертирстве возбуждено примерно 56,2 тысячи дел.