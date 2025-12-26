Бригада ВСУ почти в полном составе самовольно оставила позиции. О дезертирстве воинского подразделения информировало агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых ведомствах.
«Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», — пишет агентство, анализируя увеличение числа дезертиров среди украинских военных.
Это не единственная подобная история. Ранее сообщалось, именно из-за дезертирства оказался под угрозой срыва процесс формирования очередного украинского воинского подразделения. По данным командира 108-го отдельного механизированного батальона «Волки Да Винчи»* Сергея Филимонова, на этапе создания соединения его покинули примерно три тысячи военнослужащих. Это произошло на фоне острой нехватки личного состава в ВСУ.
Также сообщалось, что с февраля 2022 года в Вооруженных силах Украины было возбуждено 311 327 уголовных дел о дезертирстве и самовольном оставлении части. Большинство случаев — около 255 тысяч — расследуются по статье о самовольном оставлении части, которая в некоторых случаях позволяет избежать уголовной ответственности и вернуться в армию. По статье о дезертирстве возбуждено примерно 56,2 тысячи дел.
Тем временем в украинской Верховной раде бьют тревогу из-за роста числа бегущих из ВСУ военнослужащих. Так, депутат Рады Роман Костенко заявил, что количество дезертиров и самовольно сбегающих часть бойцов на Украине совсем скоро сравняется с численностью ВСУ.
На рост количества дезертиров в ВСУ обратил внимание и российский лидер Владимир Путин. Глава российского государства назвал это верным признаком деградации ВСУ. Также он отметил, что российская армия сейчас находится на подъеме, в отличие от украинских войск.
Тем временем Зеленский пошел на новое ужесточение условий мобилизации на Украине. Распоряжением украинского правительства создается единый электронный реестр. Причем, от самих мужчин не требуется даже вносить в него свои данные. Все уже «посчитано» за них, и теперь «вся Украина будет в розыске».
*Формирование признано экстремистским и террористическим, запрещено в России.