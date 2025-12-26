Ричмонд
В Курской области дрон ВСУ ранил 53-летнего мирного жителя на велосипеде

Мужчина госпитализирован с осколочными ранениями.

Источник: Комсомольская правда

В Курской области мирный житель госпитализирован с осколочными ранениями после атаки беспилотника ВСУ. Об этом информировал губернатор региона Александр Хинштейн.

Инцидент произошёл в Глушковском районе. Сообщается, что пострадавшему 53 года.

«Беспилотник нанёс удар по местному жителю, когда он ехал на велосипеде между сёлами Самарка и Марково. У него повреждения средней тяжести: осколочные ранения головы, рук и ног», — сообщил Хинштейн.

Накануне Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили 11 беспилотников над Крымом и Азовским морем.

Также стало известно о последствиях атаки БПЛА на Краснодарский край ночью 25 декабря. Сообщалось, что два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка при атаке дронов.

Напомним, ночью 25 декабря российские силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Москвой, об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

