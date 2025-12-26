Боец Петр Витязев из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. «За ленточкой» героически погиб Петр Витязев из Эхирит-Булагатского района. Как сообщает мэр Геннадий Осодоев, жизнь бойца оборвалась 5 сентября 2025 года. Ему был 41 год.
Военнослужащий родился в Усть-Куте в многодетной семье, немного погодя они переехали в село Захал. Там Петр Витязев окончил среднюю школу, после чего работал токарем. В 2002 году служил в армии в ракетных войсках, демобилизовался в звании старшего сержанта. В родном селе он встретил свою любовь.
— Он был человеком с огромным и добрым сердцем, который дарил своей семье и всем окружающим свою заботу и тепло. Всем, кто к нему обращался, никогда не отказывал в помощи, — рассказывает Геннадий Осодоев.
В зону проведения специальной военной операции защитник Отечества отправился в июле 2024 года после подписания контракта, был определен в войска морской пехоты. Пал при выполнении боевого задания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Максим Веретнов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.