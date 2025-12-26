В Одесской области произошли взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов произошла в Одессе на юге Украины в ночь на пятницу 26 декабря. Об этом информирует украинский телеканал «Общественное».
В 01.38 сообщалось о взрывах в городе Измаил, расположенном в Одесской области, в 02.23 появилось сообщение о взрывах в самом областном центре, а в 02.38 появилась информация о повторных взрывах в Измаиле.
Взрывы происходили на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе.
Напомним, Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что несколько взрывов произошло в Одессе на юге Украины утром 23 декабря.
Вечером во вторник 16 декабря несколько взрывов прозвучали в Киеве, об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Также сообщалось, что в ночь на 23 декабря в Харькове прогремел взрыв. В это время в Харьковской области действовал режим воздушной опасности.