Военнослужащие ПВО группировки «Центр» получили госнаграды в зоне СВО

Как рассказали в Минобороны, зенитчики группировки войск «Центр» выполняют задачи по прикрытию войск и объектов от воздушных угроз. «Расчеты зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2”, “Бук-М2”, “Бук-М3”, “Стрела-10”, “Оса”, стоящие на вооружении войсковой ПВО группировки уничтожают широкий спектр целей — от разведывательных и ударных беспилотников до управляемых авиационных бомб и высокоточного вооружения, включая крылатые ракеты Storm Shadow и оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также самолеты и вертолеты противника», — добавили в ведомстве.