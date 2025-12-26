Военнослужащие ПВО группировки «Центр» получили госнаграды в зоне СВО

«Военнослужащие гвардейской зенитной ракетной бригады 41-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” удостоены государственных и ведомственных наград за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Торжественная церемония награждения состоялась в профессиональный праздник — День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ», — говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, командир бригады гвардии полковник Сергей Мазов вручил военнослужащим медали «Суворова», «Жукова» и «За отличие в военной службе».
Как рассказали в Минобороны, зенитчики группировки войск «Центр» выполняют задачи по прикрытию войск и объектов от воздушных угроз. «Расчеты зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2”, “Бук-М2”, “Бук-М3”, “Стрела-10”, “Оса”, стоящие на вооружении войсковой ПВО группировки уничтожают широкий спектр целей — от разведывательных и ударных беспилотников до управляемых авиационных бомб и высокоточного вооружения, включая крылатые ракеты Storm Shadow и оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также самолеты и вертолеты противника», — добавили в ведомстве.
День войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отмечается в России ежегодно 26 декабря.