Военнослужащие ПВО группировки «Центр» получили госнаграды в зоне СВО

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Государственные и ведомственные награды вручили военнослужащим группировки войск «Центр» в зоне спецоперации в День войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие гвардейской зенитной ракетной бригады 41-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Центр” удостоены государственных и ведомственных наград за успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции. Торжественная церемония награждения состоялась в профессиональный праздник — День войсковой противовоздушной обороны ВС РФ», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении боевых задач, командир бригады гвардии полковник Сергей Мазов вручил военнослужащим медали «Суворова», «Жукова» и «За отличие в военной службе».

Как рассказали в Минобороны, зенитчики группировки войск «Центр» выполняют задачи по прикрытию войск и объектов от воздушных угроз. «Расчеты зенитно-ракетных комплексов “Тор-М2”, “Бук-М2”, “Бук-М3”, “Стрела-10”, “Оса”, стоящие на вооружении войсковой ПВО группировки уничтожают широкий спектр целей — от разведывательных и ударных беспилотников до управляемых авиационных бомб и высокоточного вооружения, включая крылатые ракеты Storm Shadow и оперативно-тактические ракеты ATACMS, а также самолеты и вертолеты противника», — добавили в ведомстве.

День войсковой противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ отмечается в России ежегодно 26 декабря.