На подступах к населенному пункту Гуляй-поле в Запорожской области бойцы подразделения ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» зафиксировали попытку переброски украинских резервов.
В ходе боевых действий были уничтожены несколько бронемашин типа «Козак» и автомобильная техника, использовавшаяся ВСУ для перевозки резервов, продовольствия и боеприпасов.
«Сейчас работаем в районе Гуляй-поля, обстановка непростая, противник огрызается, но продвигаемся вперёд. Обеспечение хорошее — используем дроны разных типов, у каждого свои особенности и это позволяет выполнять задачи. Есть аппараты с тепловизионными камерами — работаем ночью и в любую погоду», — рассказал о текущей обстановке начальник расчета операторов ударных БПЛА с позывным «Долган».
Уточняется, что город и окружающие лесополосы находятся под огневым контролем операторов БПЛА войск группировки «Восток», что не позволяет противнику перегруппироваться, подтягивать резервы и снабжать свои подразделения в районе Гуляй-поля.
Ранее, 25 декабря, сообщалось, что военнослужащие 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» ликвидировали группу боевиков ВСУ, которые пытались оказать сопротивление в микрорайоне Лазурный в городе Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР).