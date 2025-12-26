Ричмонд
Операторы БПЛА РФ сорвали переброску резервов ВСУ у Гуляй-поля

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) группировки войск «Восток» предотвратили попытку переброски резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Гуляй-поля. Об этом сообщила 26 декабря пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

На подступах к населенному пункту Гуляй-поле в Запорожской области бойцы подразделения ударных БПЛА войск беспилотных систем группировки «Восток» зафиксировали попытку переброски украинских резервов.

В ходе боевых действий были уничтожены несколько бронемашин типа «Козак» и автомобильная техника, использовавшаяся ВСУ для перевозки резервов, продовольствия и боеприпасов.

«Сейчас работаем в районе Гуляй-поля, обстановка непростая, противник огрызается, но продвигаемся вперёд. Обеспечение хорошее — используем дроны разных типов, у каждого свои особенности и это позволяет выполнять задачи. Есть аппараты с тепловизионными камерами — работаем ночью и в любую погоду», — рассказал о текущей обстановке начальник расчета операторов ударных БПЛА с позывным «Долган».

Уточняется, что город и окружающие лесополосы находятся под огневым контролем операторов БПЛА войск группировки «Восток», что не позволяет противнику перегруппироваться, подтягивать резервы и снабжать свои подразделения в районе Гуляй-поля.

Ранее, 25 декабря, сообщалось, что военнослужащие 71-го отдельного батальона специального назначения 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» ликвидировали группу боевиков ВСУ, которые пытались оказать сопротивление в микрорайоне Лазурный в городе Красноармейск Донецкой Народной Республики (ДНР).

