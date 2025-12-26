ВСУ расследуют информацию о потере командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе

Вооружённые силы Украины проводят расследование по факту захвата ВС РФ командного пункта в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом информирует украинское издание «Общественное» со ссылкой на представителя Сил обороны юга ВСУ Владислава Волошина.
«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», — сказал военный чиновник, не исключив возможности возбуждения уголовного дела по результатам проверки.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль штаб батальона 106 й бригады Вооружённых сил Украины в Гуляйполе, а руководители бригады ВСУ при этом побросали оборудование и сбежали.
Как российские войска поразили долговременные подземные укрытия-бункеры ВСУ в Запорожской области, читайте здесь на KP.RU.
Также сайт KP.RU писал, как войска беспилотных систем из состава группировки «Восток» эффективно работают по врагу вблизи Гуляйполя. Боевиков истребляют бомбами и дронами-камикадзе.