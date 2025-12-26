Ричмонд
Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Российские военные сбили дроны ВСУ над Ростовской областью, люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и обезвредили украинские беспилотники над четырьмя районами Ростовской области. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.

Это произошло в северной части Ростовской области, уточнил чиновник.

«БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах», — написал он в Telegram-канале, добавив, что, по предварительным данным, люди не пострадали.

Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки уничтожили 472 украинских беспилотника над регионами РФ.

Также стало известно о последствиях атаки БПЛА на Краснодарский край ночью 25 декабря. Сообщалось, что два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка при атаке дронов.

Напомним, ночью 25 декабря российские силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Москвой, об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.

