Слюсарь: Силы ПВО отразили атаку БПЛА в четырёх районах Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны обнаружили и обезвредили украинские беспилотники над четырьмя районами Ростовской области. Об этом информировал губернатор региона Юрий Слюсарь.
Это произошло в северной части Ростовской области, уточнил чиновник.
«БПЛА уничтожены и подавлены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Тарасовском районах», — написал он в Telegram-канале, добавив, что, по предварительным данным, люди не пострадали.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за сутки уничтожили 472 украинских беспилотника над регионами РФ.
Также стало известно о последствиях атаки БПЛА на Краснодарский край ночью 25 декабря. Сообщалось, что два резервуара с нефтепродуктами загорелись в порту Темрюка при атаке дронов.
Напомним, ночью 25 декабря российские силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Москвой, об этом информировал мэр российской столицы Сергей Собянин.