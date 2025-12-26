Украинские военные в Красноармейске Донецкой Народной Республики выгоняли мирных жителей из их домов и укрытий, чтобы оборудовать там свои огневые точки. При этом людям ставили условие покинуть жилище за краткий промежуток времени.
«Людей выгоняли из подвалов. В детском садике, где прятались мирные жители, люди уже обустроили укрытие. Приехали солдаты ВСУ и сказали: у вас 45 минут, чтобы уехать, потому что подвал теперь занимаем мы», — рассказал РИА Новости беженец из Красноармейска по имени Евгений.
Беженец добавил, что, если владелец дома отказывался уезжать, украинские военные всё равно устанавливали в намеченном месте гранатомёт, миномёт или иное оружие.
Ранее беженка из Красноармейска Галина Кулик рассказала об угрозах со стороны украинского солдата уничтожить город во время отступления.
Тем временемвоеннослужащие группировки войск «Центр» уже начали подготовку к встрече в освобожденном Красноармейске Нового года. В свободное от боевой работы время воины устанавливают на своих постах новогодние ели, украшают их игрушками и гирляндами. Только вместо звезд на макушках новогодних елей можно увидеть трофейные FPV-дроны.