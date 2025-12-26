Выгоняли из домов за 45 минут: Беженец рассказал, как ВСУ вели себя в Красноармейске

Тем временемвоеннослужащие группировки войск «Центр» уже начали подготовку к встрече в освобожденном Красноармейске Нового года. В свободное от боевой работы время воины устанавливают на своих постах новогодние ели, украшают их игрушками и гирляндами. Только вместо звезд на макушках новогодних елей можно увидеть трофейные FPV-дроны.