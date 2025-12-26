Марочко: Киев увеличил число ударов по РФ натовскими ракетами

«Исходя из анализа применения украинскими боевиками различных видов вооружения и военной техники и боеприпасов, за последнее время отмечается увеличение использования 155-мм артиллерийских боеприпасов, немецких противотанковых мин AT2, ракет Storm Shadow и ATACMS», — сказал он.
Военный эксперт предположил, что Киев увеличил число ударов по РФ натовским оружием из-за роста поставок боеприпасов со стран НАТО, а также «накоплению определенных запасов для ведения активных боевых действий».
