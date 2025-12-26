Бросили ноутбуки и карты: в ВСУ начали расследование после видео об оставленном командном пункте в Гуляйполе

Командование Вооруженных сил Украины начало служебную проверку в связи с информацией о потере командного пункта в Запорожской области. Как заявил изданию «Общественное. Новости» представитель Сил обороны юга Владислав Волошин, военные уже расследуют этот инцидент.
Поводом для реакции стали данные о том, что российские подразделения смогли занять один из украинских штабов в районе Гуляйполя. Волошин подтвердил, что по данному факту сейчас работают компетентные органы. Их задача — детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, установить причины и выяснить, имел ли инцидент место в действительности.
Официальный представитель отметил, что если проверка докажет факт потери контроля над пунктом, правоохранители откроют уголовное производство. По его словам, по итогам расследования будет дана оценка действиям каждого причастного должностного лица.
Как сообщили источники, расследование также касается действий батальона 106-й бригады территориальной обороны, который, по предварительным данным, покинул наблюдательный пост, бросив личные вещи. Эти предметы, как опасаются в ВСУ, могут содержать информацию, представляющую ценность для противника.
«Наши источники подтвердили, что соответствующие службы начали расследование касательно того, что батальон 106 бригады ТрО покинул наблюдательный пункт, оставив личные вещи, которые могут содержать важную информацию», — добавили в украинском СМИ.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором был запечатлен захваченный командный пункт. На записи видно, как военнослужащие осматривают здание и изучают оборудование, оставленное украинской стороной при отступлении. Среди находок оказались ноутбуки операторов FPV-дронов, средства связи, оперативные карты. Кроме того, в одном из кабинетов они обнаружили флаг батальона, который висел у командира подразделения.
Прежде сообщалось, что командование «элитной» 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, проходившей обучение в Великобритании, оставило своих бойцов на позициях, в то время как само подразделение передислоцировалось.