Бросили ноутбуки и карты: в ВСУ начали расследование после видео об оставленном командном пункте в Гуляйполе

Поводом для реакции стали данные о том, что российские подразделения смогли занять один из украинских штабов в районе Гуляйполя. Волошин подтвердил, что по данному факту сейчас работают компетентные органы. Их задача — детально разобраться в обстоятельствах произошедшего, установить причины и выяснить, имел ли инцидент место в действительности.