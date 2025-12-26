Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 77 дронов ВСУ над российской территорией, сообщили в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.

Так, в Волгоградской области поразили 34 БПЛА, в Ростовской — 23, в Калужской и Крыму — по пять.

Три беспилотника сбили над территорией Московского региона, в том числе один, летевший в сторону столицы, еще три — над акваторией Черного моря, два — в Белгородской области, по одному — в Воронежской и над акваторией Азовского моря.

В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше