ПВО за ночь сбила 77 украинских беспилотников

«В течение прошедшей ночи средствами ПВО перехвачены и уничтожены 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке.
Так, в Волгоградской области поразили 34 БПЛА, в Ростовской — 23, в Калужской и Крыму — по пять.
Три беспилотника сбили над территорией Московского региона, в том числе один, летевший в сторону столицы, еще три — над акваторией Черного моря, два — в Белгородской области, по одному — в Воронежской и над акваторией Азовского моря.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.