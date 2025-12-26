«Для достижения мира»: В Европе снова заговорили европейских войсках на Украине

В Европе снова заговорили об отправке войск Евросоюза на Украину для совместных действий с ВСУ. С таким предложением, пишет Die Zeit, на этот раз выступил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.
«Я хотел бы видеть солдат с европейским флагом на форме, работающих бок о бок с нашими украинскими друзьями для достижения мира», — цитирует политика издание.
Вебер подчеркнул, что на помощь американских военных при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе надеяться нельзя.
Германию нельзя забывать", — заключил политик, говоря о европейских вооруженных силах.
Ранее эксперты предположили, что в 2026 году, если оборона ВСУ рухнет, страны Европы вряд ли решатся напрямую вмешаться в украинский конфликт. Но возможны масштабные провокации, например, на Балтике. И уж точно ускорится милитаризация экономики и всей общественной жизни европейцев.