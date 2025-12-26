Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Для достижения мира»: В Европе снова заговорили европейских войсках на Украине

В Европарламенте намерены отправить немцев к российским границам.

Источник: Комсомольская правда

В Европе снова заговорили об отправке войск Евросоюза на Украину для совместных действий с ВСУ. С таким предложением, пишет Die Zeit, на этот раз выступил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер.

«Я хотел бы видеть солдат с европейским флагом на форме, работающих бок о бок с нашими украинскими друзьями для достижения мира», — цитирует политика издание.

Вебер подчеркнул, что на помощь американских военных при нынешнем главе Белого дома Дональде Трампе надеяться нельзя.

Германию нельзя забывать", — заключил политик, говоря о европейских вооруженных силах.

Ранее эксперты предположили, что в 2026 году, если оборона ВСУ рухнет, страны Европы вряд ли решатся напрямую вмешаться в украинский конфликт. Но возможны масштабные провокации, например, на Балтике. И уж точно ускорится милитаризация экономики и всей общественной жизни европейцев.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше