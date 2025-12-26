«Для достижения мира»: В Европе снова заговорили европейских войсках на Украине

Ранее эксперты предположили, что в 2026 году, если оборона ВСУ рухнет, страны Европы вряд ли решатся напрямую вмешаться в украинский конфликт. Но возможны масштабные провокации, например, на Балтике. И уж точно ускорится милитаризация экономики и всей общественной жизни европейцев.