Герой России рассказал, о чем говорил с президентом

Герой России, который получил это звание за мужество в боях за Северск, за последнее время три раза виделся с Путиным. Он получил звезду Героя из его рук, затем доложил президенту о ситуации в Северске после освобождения города, а также был приглашен на «Итоги года».
«Это было непередаваемое ощущение. Три раза увидеть Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, даже не могу передать словами. Мы с ним говорили об обстановке, о бытовых условиях, что нужно. Президент расспросил обо всем, что можно было: как живу, сколько детей», — сказал Очир-Горяев.
Также герой отметил, что волновался во время «Итогов года». «Каждая встреча с Верховным главнокомандующим — это всегда волнительно. Я видел, что и для журналистов, которые постоянно выступают в СМИ — и то это было волнительно», — отметил он.
Но во время доклада об оперативной обстановке страха не было, признался он. «Доклады я делаю постоянно своему командованию. Поэтому это было не страшно, как, например, в студии. Конечно, было волнительно: первый человек страны. Не каждому так суждено — кажется, впервые в истории с передовой командир роты докладывает Верховному главнокомандующему», — добавляет Герой России.
Близкие смотрели эфиры с ним, были рады увидеть. «Были все удивлены, даже не ожидали увидеть: в отпуск не приезжает, по телевизору хоть увидим. Была радость, гордость, что папа, муж выступает, докладывает Верховному командующему с передовой. Была гордость, говорят», — признается он. Герой отмечает, что с близкими ему удается пообщаться редко, так как мобильной связи на фронте практически нет.