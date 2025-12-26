Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Герой России рассказал, о чем говорил с президентом

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Герой России из Калмыкии Наран Очир-Горяев рассказал в интервью ТАСС, что говорил с президентом страны Владимиром Путиным об обстановке в зоне СВО и бытовых вещах.

Герой России, который получил это звание за мужество в боях за Северск, за последнее время три раза виделся с Путиным. Он получил звезду Героя из его рук, затем доложил президенту о ситуации в Северске после освобождения города, а также был приглашен на «Итоги года».

«Это было непередаваемое ощущение. Три раза увидеть Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, даже не могу передать словами. Мы с ним говорили об обстановке, о бытовых условиях, что нужно. Президент расспросил обо всем, что можно было: как живу, сколько детей», — сказал Очир-Горяев.

Также герой отметил, что волновался во время «Итогов года». «Каждая встреча с Верховным главнокомандующим — это всегда волнительно. Я видел, что и для журналистов, которые постоянно выступают в СМИ — и то это было волнительно», — отметил он.

Но во время доклада об оперативной обстановке страха не было, признался он. «Доклады я делаю постоянно своему командованию. Поэтому это было не страшно, как, например, в студии. Конечно, было волнительно: первый человек страны. Не каждому так суждено — кажется, впервые в истории с передовой командир роты докладывает Верховному главнокомандующему», — добавляет Герой России.

Близкие смотрели эфиры с ним, были рады увидеть. «Были все удивлены, даже не ожидали увидеть: в отпуск не приезжает, по телевизору хоть увидим. Была радость, гордость, что папа, муж выступает, докладывает Верховному командующему с передовой. Была гордость, говорят», — признается он. Герой отмечает, что с близкими ему удается пообщаться редко, так как мобильной связи на фронте практически нет.