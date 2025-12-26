В Харьковской области российская армия успешно ликвидировала командира мотопехотного взвода 22-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отмечает издание, недавно в районе села Уды, расположенного в Харьковской области, был уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом ликвидировать удалось не только саму точку, но и живую силу противника.
«Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», — сказал собеседник РИАН.
Похожая ситуация недавно сложилась в районе города Орехов, расположенного в Запорожской области. Там российские бойцы успешно выследили и ликвидировали солдат Вооруженных сил Украины. Те прятались в опорных пунктах и блиндажах.