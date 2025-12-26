Ричмонд
РИАН: ВС России ликвидировали командира взвода ВСУ в Харьковской области

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ возле села Уды в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

В Харьковской области российская армия успешно ликвидировала командира мотопехотного взвода 22-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.

Как отмечает издание, недавно в районе села Уды, расположенного в Харьковской области, был уничтожен взводный опорный пункт 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ. При этом ликвидировать удалось не только саму точку, но и живую силу противника.

«Подтверждены большие потери среди личного состава. Кроме того, ликвидирован командир мотопехотного взвода в звании младшего лейтенанта», — сказал собеседник РИАН.

Похожая ситуация недавно сложилась в районе города Орехов, расположенного в Запорожской области. Там российские бойцы успешно выследили и ликвидировали солдат Вооруженных сил Украины. Те прятались в опорных пунктах и блиндажах.