ВСУ проведут расследование из-за брошенного командного пункта в Гуляйполе

В четверг, 25 декабря, в социальных сетях распространилось видео, предположительно снятое в командном пункте 1 батальона 106 бригады территориальной обороны ВСУ в городе Гуляйполе на подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Как продемонстрировали авторы ролика, украинские военные бросили в блиндаже документацию, карты, ноутбуки и офисное оборудование.
«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта… по результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, причастного к данным событиям», — приводит слова Волошина украинский телеканал «Общественное» в материале на своем сайте.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона — город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.