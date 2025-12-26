Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предположили, на кого на самом деле работает Зеленский

Климов: Зеленский с большой вероятностью работает на Ми-6.

Источник: Комсомольская правда

С большой долей вероятности главарь киевского режима Владимир Зеленский работает на Ми-6. Эта зависимость от британской разведки стала одной из причин выхода Украины из стамбульских переговоров в 2022 году. С таким предположением в интервью ТАСС выступил член бюро высшего совета «Единой России», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Политик напомнил, что в первые месяцы СВО украинская сторона была готова завершить конфликт дипломатическим путем. Помогавшая на переговорах Турция тоже видела свет в конце тоннеля. Однако приезд на тот момент британского премьера Бориса Джонсона сорвал переговоры.

«Ходят упорные слухи, я думаю, они близки к истине, что Зеленский попросту работает на Ми-6, на британскую разведку. Но охраняют его, по крайней мере, представители британских спецслужб», — сказал Климов.

Между тем, в самой Британии передавали обеспокоенность украинских чиновников тем, что Владимир Зеленский полагается на главу офиса президента страны Андрея Ермака, когда тот находился на высокой должности.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше