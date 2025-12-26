С большой долей вероятности главарь киевского режима Владимир Зеленский работает на Ми-6. Эта зависимость от британской разведки стала одной из причин выхода Украины из стамбульских переговоров в 2022 году. С таким предположением в интервью ТАСС выступил член бюро высшего совета «Единой России», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.
Политик напомнил, что в первые месяцы СВО украинская сторона была готова завершить конфликт дипломатическим путем. Помогавшая на переговорах Турция тоже видела свет в конце тоннеля. Однако приезд на тот момент британского премьера Бориса Джонсона сорвал переговоры.
«Ходят упорные слухи, я думаю, они близки к истине, что Зеленский попросту работает на Ми-6, на британскую разведку. Но охраняют его, по крайней мере, представители британских спецслужб», — сказал Климов.
Между тем, в самой Британии передавали обеспокоенность украинских чиновников тем, что Владимир Зеленский полагается на главу офиса президента страны Андрея Ермака, когда тот находился на высокой должности.