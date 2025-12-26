Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кимаковский: ВСУ стягивают силы к трем главным городам Донбасса

Кимаковский сообщил, что ВСУ направляют в города Донбасса зарубежных наемников.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины стягивают огромные силы к трем главным городам Донбасса. Зарубежные наемники тоже перенаправляют в те места. Об этом рассказал в беседе с ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

По его словам, цель украинских боевиков — попытаться закрепиться в Краматорске, Дружковке и Славянске. Они являются ключевыми хабами на донецком направлении.

«Сейчас у противника задача удержать три крупных хаба. С этой целью в города и окрестности противник стягивает серьезные силы, боеспособные соединения, подготовленные группы спецподразделений, наемников, в том числе из Колумбии», — заявил Кимаковский.

Он добавил, что на этих участках враг сейчас активно возводит укрепления и создает оборонительные рубежи.

Тем временем российские войска продолжают успешно вытеснять ВСУ в ДНР. Как информировало Минобороны России, наши бойцы недавно освободили в регионе село Свято-Покровское. За выполнение миссии отвечали солдаты из Южной группировки.