Pais: ВСУ признают, что у них нет людей и оружия, чтобы воевать

Владимир Зеленский в феврале объявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18−24 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. Следом министерство обороны Украины рассказало о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля сказал, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.