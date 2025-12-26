Появилось видео ударов управляемых «Гераней» по газохранилищам близ Чернигова

Объектами атак стали два газохранилища: в селах Гнединцы и Ивковцы, — Гнединский газоперерабатывающий завод и хранилище ГСМ в Прилуках.
Налет был комплексным — в первую очередь БПЛА ликвидировали мобильную группу украинской ПВО, дежурившую у Гнединцев.
Благодаря камере в носовой части и технологии передачи данных «Герани» получили возможность работать в режиме FPV-дрона и теперь сами уничтожают зенитные расчеты ВСУ, которые прежде охотились за ними.
Следующей целью стала газонакопительная станция. Ударов по ней было несколько — в поле зрения пикирующего БПЛА попал пожар в правой части хранилища.
К моменту облета его русским дроном Гнедищевский ГПЗ пылал уже вовсю. А у хранилища ГСМ в Прилуках перед атакой оставался лишь один целый резервуар. Его и сожгли.
В Ивковцах разбили насосный модуль газонакопительной станции. Без него предприятие работать не способно.