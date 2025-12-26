Ричмонд
Появилось видео ударов управляемых «Гераней» по газохранилищам близ Чернигова

Армия России нанесла несколько ударов по газовой инфраструктуре в Черниговской области. Опубликовано видео объективного контроля и кадры с камер самих дронов.

Объектами атак стали два газохранилища: в селах Гнединцы и Ивковцы, — Гнединский газоперерабатывающий завод и хранилище ГСМ в Прилуках.

Налет был комплексным — в первую очередь БПЛА ликвидировали мобильную группу украинской ПВО, дежурившую у Гнединцев.

Благодаря камере в носовой части и технологии передачи данных «Герани» получили возможность работать в режиме FPV-дрона и теперь сами уничтожают зенитные расчеты ВСУ, которые прежде охотились за ними.

Следующей целью стала газонакопительная станция. Ударов по ней было несколько — в поле зрения пикирующего БПЛА попал пожар в правой части хранилища.

К моменту облета его русским дроном Гнедищевский ГПЗ пылал уже вовсю. А у хранилища ГСМ в Прилуках перед атакой оставался лишь один целый резервуар. Его и сожгли.

В Ивковцах разбили насосный модуль газонакопительной станции. Без него предприятие работать не способно.

