Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1770 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщило министерство обороны России.

Источник: © РИА Новости

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Восток” ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.

Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны РФ.