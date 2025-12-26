Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Востока» за неделю

«За неделю в зоне ответственности группировки войск “Восток” ВСУ потеряли свыше 1770 военнослужащих, танк, 19 боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств», — говорится в сообщении ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии, добавили в Минобороны РФ.