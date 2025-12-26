Ричмонд
ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие за неделю освободили восемь населенных пунктов, в том числе в течение последних суток — Косовцево в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. На харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики», — сказали в Минобороны.

Кроме того, в течение недели подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое в ДНР. А подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области.