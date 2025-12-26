ВС РФ за неделю освободили восемь населенных пунктов

Кроме того, в течение недели подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое в ДНР. А подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Андреевка Днепропетровской области, а также Заречное и Косовцево Запорожской области.