Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад» за неделю

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 декабря.
В Минобороны добавили, что подразделения нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.
«Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 боевая бронированная машина, 123 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов», — отметили в ведомстве РФ.