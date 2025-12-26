Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне группировки «Запад» за неделю

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» за неделю заняла более выгодные рубежи, потери ВСУ превысили 1515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке российского ведомства за период с 20 по 26 декабря.

В Минобороны добавили, что подразделения нанесли поражение формированиям семи механизированных, двух штурмовых, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии.

«Потери противника на данном направлении составили более 1515 военнослужащих, три танка, 21 боевая бронированная машина, 123 автомобиля и десять орудий полевой артиллерии. Уничтожены 34 склада боеприпасов», — отметили в ведомстве РФ.