Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли свыше 1230 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в пятницу министерство обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. На харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

«Всего в зоне ответственности группировки войск “Север” противник потерял свыше 1230 военнослужащих, танк, девять боевых бронированных машин, 77 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы, 21 склад боеприпасов и материальных средств», — отмечает МО РФ.