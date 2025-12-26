Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Севера»

«В течение недели подразделения группировки войск “Север” активными действиями взяли под контроль населенный пункт Высокое Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и двух пограничных отрядов погранслужбы Украины. На харьковском направлении в результате активных действий взяты под контроль населенные пункты Вильча и Прилипка Харьковской области. Нанесено поражение формированиям трех механизированных и двух мотопехотных бригад ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.