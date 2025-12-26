Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Центр»

В ведомстве рассказали, что было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (признана в РФ террористической организацией).