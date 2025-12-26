Ричмонд
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Центр»

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Центр» уничтожили за неделю более 3395 военнослужащих ВСУ, четыре танка, в том числе танк Abrams производства США и танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии, сообщило в среду Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

В ведомстве рассказали, что было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, двух егерских, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, двух полков беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» (признана в РФ террористической организацией).

«На данном направлении противник потерял более 3395 военнослужащих, четыре танка, в том числе танк Abrams производства США и танк Leopard производства ФРГ, 29 боевых бронированных машин, 53 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии», — говорится в сообщении российского военного ведомства.