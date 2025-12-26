Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за неделю

«(Группировкой войск “Днепр” — ред.) уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре боевые бронированные машины, 73 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, добавили в Минобороны РФ.