Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Днепра» за неделю

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 365 военных, три танка и 27 складов в зоне действий группировки войск «Днепр», сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«(Группировкой войск “Днепр” — ред.) уничтожены до 365 военнослужащих ВСУ, три танка, четыре боевые бронированные машины, 73 автомобиля, семь орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, материальных средств и горючего», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Группировкой «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны, добавили в Минобороны РФ.