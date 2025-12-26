ВС России нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 20 по 26 декабря т.г. нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, аэродромная, транспортная, портовая и складская инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», — говорится в сводке военного ведомства.