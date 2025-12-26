ВС России продолжают уничтожать окруженную группировку ВСУ в Димитрове

«В течение недели подразделения группировки войск “Центр” в результате активных действий освободили населенный пункт Светлое Донецкой Народной Республики. Продолжили уничтожение окруженной группировки ВСУ в населенном пункте Димитров, а также зачистку от разрозненных формирований противника в районах населенных пунктов Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского военного ведомства.