Бойцы ВС РФ записали видео у стелы в центре Гуляйполя

Бойцы российской группировки «Восток» записали видео со знаменем своей части у композиции «I love Гуляйполе» в центре города.

Арт-объект находится рядом с памятником самому известному уроженцу Гуляйполя, Нестору Махно. Его российские бойцы тоже не обошли вниманием — сорвали с монумента желто-голубое полотнище и заботливо укрыли монумент хоругвью с изображением Спаса Нерукотворного.

Убрали флаг Украины и со стелы — в кадре он валяется рядом с арт-объектом.

Отрицать контроль «Востока» над городом бессмысленно. Усилия противника по стабилизации этого участка фронта не принесли результатов. Постоянная работа авиации, артиллерии, БПЛА по украинским тылам не дали неприятелю возможности собрать значительные силы для контратаки, пишет «Воин DV».

Ранее бойцы группировки показали оставленный противником штаб в Гуляйполе с брошенными в спешке компьютерами и картами.

