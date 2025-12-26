Дрон-камикадзе нашел самоходку M109 из США по светящемуся стволу орудия

Маскировка была хорошей, но расположение цели выдал длинный ствол орудия, который после стрельбы сильно нагрелся и буквально светился в темноте на большом расстоянии.
В результате прилета дронов-камикадзе, запущенных расчетами гвардейцев из 305-й артиллерийской бригады, произошла детонация имевшегося на борту «сто девятой» боекомплекта. Огненный столб взметнулся выше деревьев и прекрасно был виден с большого расстояния.
САУ такого типа, поставленные несколькими государствами НАТО, в настоящее время занимают первое место по числу уничтоженных иностранных машин подобного назначения. Всего ВСУ потеряли уже около 110 M109 различных модификаций.