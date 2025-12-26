Ричмонд
Появилось видео боя FPV-ждуна с сухопутным роботом ВСУ

Видеокамера на наземной роботизированной платформе ВСУ запечатлела засаду, устроенную русским FPV-дроном на прифронтовом шоссе.

Робот, с которого велась съемка, шел вторым в транспортной колонне. Машины цугом катили по узкой асфальтированной дороге, заваленной обломками подбитой техники. Иногда по обочинам попадались остовы сгоревших машин.

В поле зрения камеры попал маленький коптер, стоявший на асфальте в ожидании добычи. Он пропустил обоих роботов мимо себя, потом поднялся в воздух и с комариным зудением полетел в голову колонны.

Второй робот снял, как его головной собрат взорвался и разлетелся на объятые пламенем куски. FPV-дрон при этом висел в воздухе. Возможно, платформа наехала на мину или «ждунов» было несколько.

Уцелевшая платформа остановилась в ожидании своей участи. Коптер повисел немного, а затем ударил рядом с местом подрыва первого робота, добивая его. Второй, выждав немного, проехал меж пылающих обломков и двинулся дальше.