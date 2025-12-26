Ричмонд
Ликвидацию снайпером стреляющего по-сомалийски бойца ВСУ сняли на видео

В Сети появилось достаточно редкое видео работы снайпера ВС РФ в гуще штурма. Один его меткий выстрел существенно облегчил нашим бойцам захват позиций ВСУ.

Кадры работы снайпера ВС РФ, прикрывающего бойцов при штурме позиций ВСУ
18+
Данное видео может содержать ненормативную лексику и/или сцены, связанные с насилием. Контент не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Позывной Орион», снайпер прикрывает штурмовиков, атакующих опорник врага.

Слышны разрывы, по украинским позициям бьет артиллерия. В какой-то момент из окопа начинает вести огонь по-сомалийски (вслепую, держа автомат над головой) боевик ВСУ.

По идее, такой способ должен был уберечь солдата от пули противника, но на пару секунд он высунул голову. Этого было достаточно для снайпера. Он тут же ликвидировал врага с дистанции 500 метров. Путь для штурмовиков стал открыт.